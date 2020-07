亞裔骨髓捐贈計畫鼓勵民眾上網登記捐骨髓（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間很多人不敢上醫院,跟醫療相關的活動,包括骨髓捐贈的登記作業,比疫情之前更加冷清,亞裔骨髓捐贈計畫鼓勵民眾透過上網方式登記。

29歲華裔病患Andrew患有罕見的急性白血病,急需幹細胞捐贈,但是華裔的捐贈者在幹細胞治療庫只佔0.7%,也就是一百個捐贈者當中,還不到一位捐贈者是華裔。

亞美骨髓捐贈計畫(Asian American Donor Program)鼓勵華裔社區民眾踴躍登記。

亞美骨髓捐贈計畫葉嘉文說:「很多人不知道幹細胞捐贈跟種族有很大的關係,因為幹細胞移植不是雙方的血型一樣就可以的,還要看人類白血球抗原HLA能不能配對成功,而不同種族擁有不同HLA配型,大部分的患者比較容易和相同種族的捐贈者配對。」

捐贈者可以到AADP.org網站索取採樣盒,在家自行採樣寄回,完全不用出門,不怕感染新冠病毒。

亞美骨髓捐贈計畫代表陳怡憓說:「這個東西你只要收到之後,線上登記好,填好你的表格,然後再把這個棉棒收集,你的口腔細胞之後寄回來,您的資料就會記錄在骨隨或是幹細胞資料庫裏面。」

資料庫提供給全球需要骨髓移殖的醫院為病患配對使用,一旦配對成功,會需要到醫院進行檢查,一方面確認是否與患者完全符合配對,二方面也要確診捐贈者的健康,確認之後才能展開捐贈。

捐贈的方式有兩種,75%的捐贈為周邊血幹細胞捐贈,只要透過抽血就完成,另外25%的捐贈才是大家熟悉的抽取骨髓幹細胞捐贈。

陳怡憓說:「抽取的方式並不是從脊髓裡面抽取,而是從骨盆,所以是比較靠近屁股的部分,捐贈的過程是在全身麻醉的狀況下進行,所以捐贈者在過程中不會感到任何的疼痛。」

陳怡憓也表示,很多人對於抽取骨髓有疑慮,這也是華裔登記不踴躍的原因,但其實捐贈後的不適很短暫,隔天就可以恢復正常。

該組織將在7月24日舉行免費網上座談,有興趣的民眾可以上網AADP.org登記參加。

