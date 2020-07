【有線新聞】

據報美國正考慮禁止中國共產黨員入境,但消息人士指落實有難度。

美國《紐約時報》引述多名知情人士報道,特朗普正考慮引用《移民和國籍法案》,簽署總統公告,禁止中國共產黨黨員及其直系親屬入境美國。

知情人士指具體措施未敲定,可能還會包括撤銷簽證、以及禁止解放軍成員和中國國企高層入境美國。

消息人士指白宮、國務院及國土安全部討論過禁令細節,但認為落實有難度,因為中國共產黨有逾9,000萬黨員,難以逐一審查從中國入境人士的政治背景。

