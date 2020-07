美國30年期固定房貸利率跌至近50年來最低

【KTSF 張麗月報導】

房貸利率繼續跌,30年期固定房貸利率跌至3厘以下,是近50年來最低水平。

房貸利率繼續跌,Freddie Mac表示,30年期固定房貸利率跌至2.98厘,是近50年來最低水平,也是連續3個星期,以及今年內第7次,這個利率跌至歷史新低。

在今年初,這個利率是3.72厘,一年前是3.81厘。

疫情令全球金融市場震盪,美債息率跌至歷史新低,對30年期房貸利率的衝擊尤其明顯。

有經濟專家指出,這個房貸利率跌至3厘以下,是一個明顯指標,也反映出當前仍然處於危機狀態,因為房貸利率與十年期美債息率同一方向走,美債收益率下跌,美債價格就上升,意味著在經濟前景不明朗下,投資者買入債券之類較穩陣的資產避險。

不過並非所有房貸利率都以同一速度下跌,好像大額的房貸利率,仍然徘徊在3.77厘。

按揭利率低,通常可以催谷房屋銷售,但今年春天並沒有紓緩疫情對樓市的衝擊。

數據指出,全國二手房屋銷售5月份比前一個月下跌9.7%,4月份的房屋銷售按月更下跌17.8%。

樓市疲弱,主要因為近月來有數以百萬計人失業,以及疫情持續爆發,擔心對經濟造成隱憂。

