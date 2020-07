【有線新聞】

美國宣布即日起制裁華為等中國科技公司,向部分員工實施簽證限制,並料在數周內對被指威脅國家安全的TikTok和微信採取限制措施。在北京,中國外交部批評美國濫用國家安全名義,抹黑攻擊中國的民營企業。

美國國務卿蓬佩奧周三宣布制裁華為等公司,他表示:「國務院將對某些中國科技公司員工,如華為等,實施簽證限制。他們向全球侵犯人權的政權作實質支援。」

他批評華為是中共監控國家的分支機構,審查不同政見人士,又協助在新疆建立大規模拘留營,指部分華為員工實質支援中共政權侵犯人權。

除了電訊層面,中國通訊應用程式或亦成為制裁對象。蓬佩奧透露正考慮對TikTok和其他中國應用程式採取限制措施,保護美國人民的個人資料不會落在中國共產黨手中。華府正檢視TikTok和微信等的國家安全風險,預料未來幾周會公布具體行動。

《紐約時報》則引述消息報道,華府正考慮動用《國際緊急經濟權力法》,授權特朗普制裁這些企業。至於在國會,下周亦將表決法案,禁止聯邦僱員在政府設備使用TikTok。

在北京,中國外交部批評美方自詡擁有強大的民主自由價值,但容不下華為正常的生存和發展。

發言人華春瑩表示:「華為作為一家那麼優秀的民營企業,它唯一的錯就是它是中國的,不是嗎?美國出於強烈的意識形態偏見,不惜動用國家資源,濫用國家安全的名義,甚至搬出所謂的民主價值觀來到處抹黑攻擊中國的民營企業。」

