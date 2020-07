美媒指特朗普叫停制裁林鄭月娥、韓正

【有線新聞】

美國傳媒報道,華府原本就《香港自治法案》擬定制裁名單,包括香港行政長官林鄭月娥,但是被特朗普總統叫停,指不想加劇美中緊張關係。白宮否認,說不排除就香港及其他問題進一步制裁中共官員。

《彭博》報道,特朗普團隊早已擬定好就《香港自治法案》制裁的中港官員名單,但特朗普在臨簽署法案前決定不推出。

這份擬定好的制裁名單,包括主管港澳事務的副總理韓正、林鄭月娥及香港警務處處長鄧炳強。

報道引述消息指,特朗普向助手表明不想進一步加劇與北京的緊張關係,目前不會將高級官員放入制裁名單,傾向暫時不再制裁中國官員,但不排除特朗普會改變立場。

白宮否認報道。國家安全委員會指總統上周才下令制裁有份侵犯新疆少數民族權益的中共官員,並不排除就香港及其他問題進一步制裁中共官員。

路透社引述知情人士說,白宮仍在討論制裁對象,未有最後決定。

根據《香港自治法案》,國務卿需於90天內定出制裁名單。

美國國務卿蓬佩奧表示:「國家主席習近平作出選擇,違反中國共產黨的對港承諾、在聯合國備案條約(聯合聲明)中的承諾。我們必須按中國的實質表現與其打交道,而非看作所期望的中國去打交道。」

但蓬佩奧透露,特朗普仍未決定會否給予港人難民身分。