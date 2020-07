美國疫情未受控 有州份病床已爆滿

【KTSF 馮政浩報導】

美國有差不多40個州的新型肺炎個案都有增加,有些州份的醫院病床已經爆滿,而有關強制戴口罩的爭論仍在持續。

新冠肺炎在美國持續肆虐,佛羅里達州在單日增加超過13,000宗確診個案,邁阿密市是這個陽光之州的疫情中央,市長說醫院運作已經達到容納量的95%。

共和黨籍的邁阿密市長Francis Suarez說:「我們呼吸器的使用程度是疫情以來最高,情況令人擔憂,這顯示未來兩星期的死亡率會增加。」

邁阿密市長表示,不排除再度實施強制居家令。

在德州城市Corpus Christi,官員呼籲徵用冷凍貨車,因為殮房爆棚。

Corpus Christi 市長Joe McComb說:「我認為是我們防守鬆懈,我知道很多人變得不耐煩,這是令人困惑的時刻,我們正在打一場隱形的仗。」

隱形的戰役也做成政治分裂,在喬治亞州,州長Brian Kemp推翻所有的地方口罩強制令。

之前曾經頒下指令要市民強制戴口罩的喬治亞州Savannah市長,發推文反對州長的決定,他表示,Kemp州長全不理會州內每一個人,又漠視科學,他叫大家要自求多福。

Kemp最近在喬治亞州做6天的巡迴游說,促請居民戴口罩,但有官員則指這樣是不足夠。

