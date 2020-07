【有線新聞】

英國、美國及加拿大指控來自俄羅斯黑客企圖偷取新型冠狀病毒疫苗研究,俄方否認。

三國發表聯合聲明,指控屬俄羅斯情報機構的黑客組織APT29一直向學術和製藥研究機構發動黑客攻擊,企圖偷取疫苗開發和治療的研究,包括利用魚叉式網絡釣魚和惡意軟件。

英國外相藍韜文批評,當英方和盟友致力開發疫苗的同時,部分國家卻魯莽地追求私利,將會追究責任。

英國國家網絡安全中心相信,個人機密資料未被盜取。

俄羅斯克里姆林宮則否認與事件有關,不清楚何人發動攻擊。

