特朗普政府應對疫情被指架空美國疾控中心

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美國衛生部修改指引，要求醫院繞過疾控中心（CDC），直接向部門匯報確診患者數據，被質疑進一步架空疾控中心，中心4名前主管撰文，批評特朗普政府將科學政治化妨礙抗疫。

衛生部新指引要求醫院周三起每天將確診患者數據、可用病床、呼吸機數目直接傳送至部門中央數據庫或經州長轉交，資料過往由疾控中心處理，官員解釋中心上報數據滯後，新做法有助提升效率。

白宮抗疫小組調配物資，《紐約時報》報道專責協調白宮抗疫工作的伯克斯數周前與醫院管理層召開會議，直斥院方沒做好匯報，隨即著手籌備建立新機制。

《華盛頓郵報》取得伯克斯與衛生部長阿扎予各州州長信函，建議考慮調動國民警衛隊到醫院協助蒐集疫情數據。有醫療業界人士形容提案「愚蠢」，就連衛生部法律顧問據報亦認為不可行，恐令國民警衛隊添染疫風險，適得其反。

報道稱疾控中心對新安排感震驚，輿論憂慮機構被進一步邊緣化。中心4名前主管早一天在《華盛頓郵報》撰文，抨擊特朗普政府近日連番施壓疾控中心放寬復課指引，「科學政治化」程度是歷任總統之最。

文章形容公共衛生專家面對兩個對手，一是病毒，另一是試圖削弱疾控中心的政客，警告如推翻專業科學知識猶如「蒙眼抗疫」，蔑視專家指引將加劇疫情。

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