特朗普政府應對疫情被指架空美國疾控中心

美國衛生部修改指引,要求醫院繞過疾控中心(CDC),直接向部門匯報確診患者數據,被質疑進一步架空疾控中心,中心4名前主管撰文,批評特朗普政府將科學政治化妨礙抗疫。

衛生部新指引要求醫院周三起每天將確診患者數據、可用病床、呼吸機數目直接傳送至部門中央數據庫或經州長轉交,資料過往由疾控中心處理,官員解釋中心上報數據滯後,新做法有助提升效率。

白宮抗疫小組調配物資,《紐約時報》報道專責協調白宮抗疫工作的伯克斯數周前與醫院管理層召開會議,直斥院方沒做好匯報,隨即著手籌備建立新機制。

《華盛頓郵報》取得伯克斯與衛生部長阿扎予各州州長信函,建議考慮調動國民警衛隊到醫院協助蒐集疫情數據。有醫療業界人士形容提案「愚蠢」,就連衛生部法律顧問據報亦認為不可行,恐令國民警衛隊添染疫風險,適得其反。

報道稱疾控中心對新安排感震驚,輿論憂慮機構被進一步邊緣化。中心4名前主管早一天在《華盛頓郵報》撰文,抨擊特朗普政府近日連番施壓疾控中心放寬復課指引,「科學政治化」程度是歷任總統之最。

文章形容公共衛生專家面對兩個對手,一是病毒,另一是試圖削弱疾控中心的政客,警告如推翻專業科學知識猶如「蒙眼抗疫」,蔑視專家指引將加劇疫情。

