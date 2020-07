研究指本世紀末全球多國人口將減半

【有線新聞】

有報告預測全球人口在2064年到達頂峰97億後會回落,到本世紀末會下降至88億,多個國家人口減半。

要維持世界人口水平,每個女性至少要生育兩個孩子,但隨著女性教育程度提高、避孕方法普及,生育率下降,美國華盛頓大學研究預計,去到2100年時總生育率將減至1.7以下,意味不少婦女一生中只會生育一個孩子。

全球195個國家,當中9成3的生育率不足以維持人口增長,23個國家到本世紀末,人口預計將較現時大跌一半,包括中國至2100年,預料人口數量會從目前的14億人減少至7.3億人,日本、印度、意大利等人口亦會銳減。

不少人認為人口減少,輕減對地球的負擔是好事,但同時勞動力下降,會為各國經濟和社福體制帶來嚴重考驗,特別是靠人口維持勞動力的國家,經濟增長難以持續。

人口老化問題亦同樣嚴峻,全球80歲以上的人口,數目將增加6倍,比5歲以下幼兒多逾一倍,納稅人變少,照顧老人的醫療福利卻需要增加。

報告在英國醫學期刊刺針發表。

