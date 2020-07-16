舊金山Muni巴士40條路線未來兩年將停駛（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到疫情的衝擊，舊金山Muni巴士68條路線當中，有40條至少未來兩年甚至可能會永久停駛，交通局表示，在新的路線規劃中，一些華人聚居的社區，例如是華埠及訪谷區等，巴士服務不會受到影響。

自3月份居家令生效後，Muni公車的乘客量大跌九成，為了開源節流，巴士的行駛時間減少四成。

交通局局長Jeff Tumlin表示，預計局方未來兩年將會面對巨額赤字，加上來自聯邦政府、州府甚至舊金山市府的資金已經殆盡，因此68條巴士線中，40條至少未來兩年不會恢復，甚至可能永久停駛。

不過交通局表示，所有繼續行駛的巴士線是透過一個「公平放大鏡」，Equity Lens來挑選，確保一些低收入、依賴公車出入的民眾不受影響。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin說：「我們將線路集中在服務最多人的社區，服務依賴公車出入的市民，並圍繞在醫院及社區商業中心。」

局長表示，服務華埠及訪谷區等這些華人聚居的社區，巴士服務反而增加了，例如來往訪谷區至市中心的8號車將會增加班次，行經華埠的30號車會改由更長的巴士接載乘客，而每輛巴士每天都會消毒清潔。

兩名市參事佩斯金及Dean Preston早前與交通局達成協議，公車未來兩年都不會加價，局長指不能夠加價，預計下一個財政年度會少了5億元的收入。

但就算加了價，收入都不足以支援局方的運作，因此短期內沒有辦法恢復停駛的巴士線。

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