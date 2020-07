舊金山Muni巴士40條路線未來兩年將停駛（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到疫情的衝擊,舊金山Muni巴士68條路線當中,有40條至少未來兩年甚至可能會永久停駛,交通局表示,在新的路線規劃中,一些華人聚居的社區,例如是華埠及訪谷區等,巴士服務不會受到影響。

自3月份居家令生效後,Muni公車的乘客量大跌九成,為了開源節流,巴士的行駛時間減少四成。

交通局局長Jeff Tumlin表示,預計局方未來兩年將會面對巨額赤字,加上來自聯邦政府、州府甚至舊金山市府的資金已經殆盡,因此68條巴士線中,40條至少未來兩年不會恢復,甚至可能永久停駛。

不過交通局表示,所有繼續行駛的巴士線是透過一個「公平放大鏡」,Equity Lens來挑選,確保一些低收入、依賴公車出入的民眾不受影響。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin說:「我們將線路集中在服務最多人的社區,服務依賴公車出入的市民,並圍繞在醫院及社區商業中心。」

局長表示,服務華埠及訪谷區等這些華人聚居的社區,巴士服務反而增加了,例如來往訪谷區至市中心的8號車將會增加班次,行經華埠的30號車會改由更長的巴士接載乘客,而每輛巴士每天都會消毒清潔。

兩名市參事佩斯金及Dean Preston早前與交通局達成協議,公車未來兩年都不會加價,局長指不能夠加價,預計下一個財政年度會少了5億元的收入。

但就算加了價,收入都不足以支援局方的運作,因此短期內沒有辦法恢復停駛的巴士線。

