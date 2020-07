Santa Clara縣為無家可歸者提供哪些抗疫服務（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Santa Clara縣衛生局周三通報新增235人確診,累計確診個案6,951宗,其中新增3宗死亡個案,使得全縣有170人染病死亡,該縣周三召開疫情記者會,介紹為無家可歸者提供的醫療服務。

聖塔克拉拉谷醫療中心旗下的山谷無家可歸者健保計畫(Valley Homeless Healthcare Program),在全縣有55個地點提供無家可歸者全面性的醫療服務,不同於一般患者需自行前往醫療機構求診,該計畫是前往無家可歸者聚集地點提供服務,又稱為背包醫療團隊。

山谷無家可歸者健保計畫Mudit Gilotra醫學博士說:「我們是去到人們所到之處,就地為他們提供所需醫療照護,團隊由一位醫生、一位護士、外展工作人員,有時還有專科醫生組成,我們稱這個治療計畫為背包客計畫,因為成員真的就是背包客,我們裝上藥物和包紮用品,以及一切所需的在背包內。」

這次新冠病毒疫情爆發後,該計畫先是派出兩個全職的背包醫療隊,在疫情初期向無家可歸者提供防疫教育,後來增為ABC三個團隊,到收容中心和露宿點為無家可歸者做病毒測試。

Gilotra說:「我們提供測試,已經這麼做快兩個月了,我們這個計畫運作得很好,一些人已經檢驗數次,我們已經到過幾乎全縣所有無家可歸者聚集的地方。」

團隊中的計畫外展人員則負責與無家可歸者溝通,了解他們的需要,進而協助他們所需的醫療服務。

社區外展專家Derik Everett說:「他們很多人知道新冠病毒,也還是有很多人不知道,所以我們教育他們關於病毒,然後會問他們要不要測試,如果他們決定不要檢測,我們會告訴他們每個月還會來,然後我們會給予他們防疫教育,關於新冠病毒的症狀。」

隨著疫情持續,這項測試計畫會一直進行下去,直到疫情結束為止。

