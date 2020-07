San Mateo縣未列監察名單 理髮店健身房仍開放（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島聖馬刁縣是目前少數沒有被列入州府觀察名單的縣,縣府官員表示,除了加州禁止的商業外,其他行業仍將保持重開,縣府也提醒民眾對疫情保持警惕,尤其是年輕族群確診案例激增的情況仍在持續,另一方面,聖馬刁縣公共衛生局也發布最新命令,有限度允許護老院的探視活動。

根據聖馬刁縣公共衛生局官網通報數據,該縣目前有4,254人確診,其中有114人死亡,該縣目前有62人因感染新冠病毒住院,不過四成住院患者是從外地轉來。

加州州府在評估觀察名單時,也有把這個因素考量進去,因此聖馬刁縣並未被列入州府觀察名單。

聖縣官員指出,從當前疫情看來,年輕族群的情況保持嚴峻。

聖馬刁縣府經理Mike Callagy說:「有點麻煩的是,我們看到年輕族群的激增,20至29歲的族群激增了,我想有很多是跟人們恢復聚會、回去工作,以及一些社交活動有關。」

衛生官員也特別指出,近期確診案例的增加跟小型聚會有關聯,尤其在包括紅木城在內較南邊的區域。

聖馬刁縣公共衛生部副總監Srija Srinvasan說:「從我們的接觸史調查來看,小型聚會、家庭或社交聚會,都有促進到案例的增加,我們看到比較多的情況發生在縣的南部區域。」

至於長期照護設施的疫情,在當局加強防疫訓練和提供個人防護設備後已經有所改善。

聖馬刁縣公共衛生局周三也發布最新命令,允許長期照護設施可以根據特定的狀況,並遵守防疫安全措施下,對院友的家人和朋友,或是能代表院友作出法律決定的指定人等,開放有限度戶外探視,以及必要的室內探視。

目前聖馬刁縣有將近85,000人接受了新冠病毒測試,其中4,220人呈陽性反應,確診率5%。

灣區9個縣當中,只有舊金山和聖馬刁縣沒有被納入加州觀察名單,而聖馬刁縣又是其中唯一還保持大多數行業重開的縣。

除了州府規定全加州要關閉的行業,像是餐廳堂食、酒莊、品酒室、電影院、家庭娛樂中心、動物園、博物館、撲克間,以及酒吧等商業之外,其他加州所沒有禁止的商業,在聖馬刁縣仍保持全面重開,包括理髮、美甲等個人服務、健身房、宗教服務和示威等活動都還是允許的。

Callagy說:「我們希望確保繼續重開,但要做到的話就得謹慎。」

官員提醒縣內民眾,如果要保持當前的經濟重開,命運掌握在自己手上,要隨時警惕,確實遵循所有的防疫措施。

另一方面,縣府疫情期間為長者提供的送餐到府服務有近1,700人參與,該計畫原本延長到8月9日,縣府計畫再進一步延長至8月底。

