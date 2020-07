加州多名民選官員支持16號提案 推翻209平權提案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

ACA 5平權法案獲州參眾兩院通過後,現在以16號州提案在11月交由加州選民公投,多名民選官員周三表示支持16號州提案。

多名民選官員和社區領袖周三表態支持16號州提案,他們都認為現時的制度存在系統性的種族歧視,令少數族裔和白人之間的收入差距仍然很大,未真正達到平等待遇,又強調議案並非種送配額。

NAACP聖荷西矽谷分部Reverend Moore說:「平權法案並不是要令非洲裔、拉美裔或亞裔,比起白人同輩有特殊優待,而是為過去十幾年受打壓的少數族裔創造公平的機會。」

反對16號州提案的人士大多數都是華人,他們認為不論收生或招聘都不應優待某族裔。

三谷亞裔聯盟創會主席田霞說:「16號州提案其實是把種族歧視帶回加州,任何事情都請你看資歷或資質。」

他們又認為16號州提案若通過,依照亞裔在加州的人口比例15%,預料整個加大系統亞裔就會減少一萬個入學名額以上。

他們將會在本周六在Pleasanton市舉行車輛遊行,希望呼籲更多人投反對票。

16號州提案目的是要推翻當前實施的209號提案,1996年由加州選民通過的209號提案規定,加州在公立項目,例如承包工程合約、招聘工作和招生等項目,不能考慮申請人的性別和族裔。

