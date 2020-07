【有線新聞】

美國多位知名人士及主要企業的Twitter帳戶,懷疑遭到黑客大規模入侵及企圖詐騙。

報道指,包括前總統奧巴馬、副總統拜登、Tesla創辦人馬斯克及微軟創辦人蓋茨,還有蘋果公司及多家經營虛擬貨幣的公司,均一度發布可疑帖文,內容大致都是指要回饋社群,呼籲匯入比特幣到指定帳戶,然後會雙倍回贈給匯款的人。

有科技新聞網站估計,可能有黑客發現了Twitter登入的嚴重漏洞,或是掌握了Twitter員工,管理人權限帳戶的登入資料。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。