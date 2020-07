白宮貿易顧問納瓦羅報章撰文抨擊白宮抗疫醫生

【KTSF 張麗月報導】

繼日前有消息傳出說,特朗普總統與白宮抗疫小組的醫療專家Anthony Fauci醫生不和之後,白宮貿易顧問納瓦羅在報章上也猛烈抨擊Fauci,指他做每件事都錯,也惹來Fauci嚴厲反擊。

納瓦羅在報章USA Today的專欄上,批評白宮抗疫小組的傳染病學專家Fauci醫生,指他同Fauci意見分歧,又說Fauci做每件事都錯,因此如果有人問納瓦羅是否聽從Fauci的意見,納瓦羅就說,他會謹慎提出質疑。

對於納瓦羅的批評,Fauci回應說,納瓦羅生活在自己的世界,他簡直可以不理。

Fauci又說,白宮沒有作出道歉,他並沒有考慮辭職,而他也沒有與特朗普會面,他現在只可以通過副總統彭斯提出意見。

Fauci說:「現在我是間接向總統建言須通過副總統。」

白宮發言人就表示,納瓦羅這篇文章沒有通過白宮正常的審批程序,因此這純粹只是代表納瓦羅的個人意見,發言人又說,特朗普尊重醫療團隊提供的專業意見。

之前也傳出過特朗普與Fauci不和,特朗普指Fauci在發表抗疫指引方面犯錯,但特朗普否認。

消息指,特朗普的盟友,包括白宮官員,正發起運動令Fauci蒙污。

特朗普另一名高級顧問Dan Scavino也在Facebook上登載一個卡通影像,稱呼Fauci醫生是「水喉醫生」,意思是將美國經濟清洗入坑渠。

另外,由周三起,特朗普政府下令全國的醫院繞過聯邦疾控中心(CDC),直接將所有疫情資訊上報至華府的衛生部中央資料庫,白宮解釋這是要簡化程序,但外界認為此舉是要架空CDC,由於衛生部的資料庫不公開,外界擔心往後有關疫情的資訊將欠缺透明度。

長久以來,公共衛生資訊都是上報至CDC,研究人員、各地衛生官員、記者和公眾都是透過CDC了解各種疾病爆發的情況。

有醫療專家擔心,特朗普政府這樣做,會將今次疫情進一步政治化。

專家指出,CDC是國家的公共衛生機構,有需要獲得疫情資訊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。