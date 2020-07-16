白宮貿易顧問納瓦羅報章撰文抨擊白宮抗疫醫生

【KTSF 張麗月報導】

繼日前有消息傳出說，特朗普總統與白宮抗疫小組的醫療專家Anthony Fauci醫生不和之後，白宮貿易顧問納瓦羅在報章上也猛烈抨擊Fauci，指他做每件事都錯，也惹來Fauci嚴厲反擊。

納瓦羅在報章USA Today的專欄上，批評白宮抗疫小組的傳染病學專家Fauci醫生，指他同Fauci意見分歧，又說Fauci做每件事都錯，因此如果有人問納瓦羅是否聽從Fauci的意見，納瓦羅就說，他會謹慎提出質疑。

對於納瓦羅的批評，Fauci回應說，納瓦羅生活在自己的世界，他簡直可以不理。

Fauci又說，白宮沒有作出道歉，他並沒有考慮辭職，而他也沒有與特朗普會面，他現在只可以通過副總統彭斯提出意見。

Fauci說：「現在我是間接向總統建言須通過副總統。」

白宮發言人就表示，納瓦羅這篇文章沒有通過白宮正常的審批程序，因此這純粹只是代表納瓦羅的個人意見，發言人又說，特朗普尊重醫療團隊提供的專業意見。

之前也傳出過特朗普與Fauci不和，特朗普指Fauci在發表抗疫指引方面犯錯，但特朗普否認。

消息指，特朗普的盟友，包括白宮官員，正發起運動令Fauci蒙污。

特朗普另一名高級顧問Dan Scavino也在Facebook上登載一個卡通影像，稱呼Fauci醫生是「水喉醫生」，意思是將美國經濟清洗入坑渠。

另外，由周三起，特朗普政府下令全國的醫院繞過聯邦疾控中心（CDC），直接將所有疫情資訊上報至華府的衛生部中央資料庫，白宮解釋這是要簡化程序，但外界認為此舉是要架空CDC，由於衛生部的資料庫不公開，外界擔心往後有關疫情的資訊將欠缺透明度。

長久以來，公共衛生資訊都是上報至CDC，研究人員、各地衛生官員、記者和公眾都是透過CDC了解各種疾病爆發的情況。

有醫療專家擔心，特朗普政府這樣做，會將今次疫情進一步政治化。

專家指出，CDC是國家的公共衛生機構，有需要獲得疫情資訊。

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