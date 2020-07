【KTSF】

美國疾控中心14日以密蘇里州髮廊案例,倡導民眾在公共場所戴口罩。

5月中旬,密蘇里州一家髮廊有兩名理髮師感染新型冠狀病毒,但因為他們和大部份顧客都佩戴了口罩,上百名顧客與這兩位理髮師密切接觸後,無一出現感染症狀。

美國疾控中心14日說,推廣公共場所戴口罩,能有效降低疫情影響,並縮小影響規模。

