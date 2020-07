美國更多大型零售商要求顧客店內購物須戴口罩

【KTSF】

美國愈來愈多大型零售商要求顧客必須戴口罩,才能進入店內購物,當中包括Walmart和Target,即使分店所在的州府或市府並無實施口罩令。

Target周四宣布,由8月1日起,所有顧客必須戴口罩才可進入店內購物,CVS藥房將於下周一實施有關規定。

Target旗下有1,800間分店,目前逾八成分店因應州或市府實施的條例,早已規定顧客必須戴口罩才可進入店內購物,Target表示,會為有需要的顧客提供口罩。

另外,Walmart亦宣布下周一起,所有顧客進入店內都要戴口罩。

Starbucks、Best Buy、Kohl’s和Kroger Co.亦已公布有關規定,全國生效。

