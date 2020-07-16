香港增63宗本地感染 暫未有下降趨勢

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香港星期四新增67宗新型肺炎確診個案是單日新高，63宗本地感染過半找不到源頭，多宗與醫院有關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指何時到頂無人知，但越來越多無源頭個案，看來未有下降趨勢，要靠大家做足防疫才能截斷傳播鏈。

單日63宗本地感染是歷來最多，病毒由社區走入醫院，伊利沙伯醫院兩個員工確診，一個是住慈雲山病人服務助理，相信非院內感染。另一個是救護車調配中心45歲員工，星期一最後一日上班，當時無病徵，他無跟病人接觸，有時會載同事開會，有戴口罩，無同事列為密切接觸者。

兩間醫院有病人確診，一個是57歲女病人，星期一入佛教醫院做關節手術，因為發燒、手術取消，瑪嘉烈醫院男病人星期三晚發燒入院，當時住雙人病房。

醫管局總行政經理劉家獻說：「最大問題是社區爆發來得很厲害，有病人無病徵進入醫院範圍，有員工有機會在社區受感染，我們嘗試做很多預防感染措施，很難做到滴水不漏的情況。」

更令人關注是35宗無源頭本地個案，有多個家庭群組，36歲男海關職員跟他39歲家人，做文職男人先發病，做司機的爸爸，及該男人的朋友、在荃灣港安醫院做急症室的女護士都確診，還有另外3人同一家庭。

找到源頭的有28宗，包括德望中學女學生及另一學生的爸爸，慈雲山中心薀莎餐廳群組再有確診，累計有12、13人。一個74歲男人，在街上見過彬記確診男人，男人吸煙，兩人傾談十多分鐘就中招。

連日個案不斷升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「現在是否頂峰，無人知道，接下來的趨勢是下跌還是上升，視乎大家是否做足措施，如果大家都留在家中做足防疫措施，有機會拖慢，甚至截斷傳播鏈，現時趨勢越來越多本地無源頭的個案，看來未有下降趨勢。」

至於防疫措施會否加辣，政府指會視乎疫情變化再決定是否收緊。

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