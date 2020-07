香港增63宗本地感染 暫未有下降趨勢

【有線新聞】

香港星期四新增67宗新型肺炎確診個案是單日新高,63宗本地感染過半找不到源頭,多宗與醫院有關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指何時到頂無人知,但越來越多無源頭個案,看來未有下降趨勢,要靠大家做足防疫才能截斷傳播鏈。

單日63宗本地感染是歷來最多,病毒由社區走入醫院,伊利沙伯醫院兩個員工確診,一個是住慈雲山病人服務助理,相信非院內感染。另一個是救護車調配中心45歲員工,星期一最後一日上班,當時無病徵,他無跟病人接觸,有時會載同事開會,有戴口罩,無同事列為密切接觸者。

兩間醫院有病人確診,一個是57歲女病人,星期一入佛教醫院做關節手術,因為發燒、手術取消,瑪嘉烈醫院男病人星期三晚發燒入院,當時住雙人病房。

醫管局總行政經理劉家獻說:「最大問題是社區爆發來得很厲害,有病人無病徵進入醫院範圍,有員工有機會在社區受感染,我們嘗試做很多預防感染措施,很難做到滴水不漏的情況。」

更令人關注是35宗無源頭本地個案,有多個家庭群組,36歲男海關職員跟他39歲家人,做文職男人先發病,做司機的爸爸,及該男人的朋友、在荃灣港安醫院做急症室的女護士都確診,還有另外3人同一家庭。

找到源頭的有28宗,包括德望中學女學生及另一學生的爸爸,慈雲山中心薀莎餐廳群組再有確診,累計有12、13人。一個74歲男人,在街上見過彬記確診男人,男人吸煙,兩人傾談十多分鐘就中招。

連日個案不斷升,衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「現在是否頂峰,無人知道,接下來的趨勢是下跌還是上升,視乎大家是否做足措施,如果大家都留在家中做足防疫措施,有機會拖慢,甚至截斷傳播鏈,現時趨勢越來越多本地無源頭的個案,看來未有下降趨勢。」

至於防疫措施會否加辣,政府指會視乎疫情變化再決定是否收緊。

