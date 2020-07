【KTSF】

佛羅里達州的新型肺炎疫情未見緩和,根據周四公布的最新數據,全州再多13,965人確診,單日死亡數字再創新高。

佛州周四公布再多156人死於新型肺炎,打破周二才刷新的132人紀錄,佛州的累計確診人數接近316,000宗。

根據聯邦勞工部公布的最新數據,佛州上周首次申領失業救濟的人數達129,408人,較對上一周增加62,000人。

