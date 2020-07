英國研究指部分新冠患者病徵僅皮膚出紅疹

【有線新聞】

英國有研究發現感染新型冠狀病毒,部分患者唯一病徵可能只是起紅疹,呼籲當局在指引中列為病徵。

倫敦國王學院透過專門手機應用程式,由逾30萬使用者當中篩選了約8萬名研究對象,看看有多少皮膚起紅疹的新型冠狀病毒感染者,並由皮膚科專家評估。

他們上載的相片,結果發現逾2千名檢測呈陽性的患者當中,有178人,即約8.8%,發現有皮膚病徵,同時發現21%陽性患者中,出紅疹是唯一的病徵。

在沒有檢測,但出現一般病徵的人當中,則有1,429人,身體或四肢出紅疹。

研究團隊認為,結果顯示皮膚出紅疹,是感染新型冠狀病毒的特有病徵之一,又指英國及美國的衛生部門,在指引中提到的典型病徵,都沒有與皮膚相關的內容,認為應該加入,如依照原有指引,便可能會遺漏了,病徵只有皮膚出紅疹的病人,患者亦可很容易自己觀察到此病徵。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。