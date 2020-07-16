英國研究指部分新冠患者病徵僅皮膚出紅疹

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英國有研究發現感染新型冠狀病毒，部分患者唯一病徵可能只是起紅疹，呼籲當局在指引中列為病徵。

倫敦國王學院透過專門手機應用程式，由逾30萬使用者當中篩選了約8萬名研究對象，看看有多少皮膚起紅疹的新型冠狀病毒感染者，並由皮膚科專家評估。

他們上載的相片，結果發現逾2千名檢測呈陽性的患者當中，有178人，即約8.8%，發現有皮膚病徵，同時發現21%陽性患者中，出紅疹是唯一的病徵。

在沒有檢測，但出現一般病徵的人當中，則有1,429人，身體或四肢出紅疹。

研究團隊認為，結果顯示皮膚出紅疹，是感染新型冠狀病毒的特有病徵之一，又指英國及美國的衛生部門，在指引中提到的典型病徵，都沒有與皮膚相關的內容，認為應該加入，如依照原有指引，便可能會遺漏了，病徵只有皮膚出紅疹的病人，患者亦可很容易自己觀察到此病徵。

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