加州及灣區確診數字繼續以破紀錄急升。

加州確診人數再創新高,周三多1.1萬幾人確診,總數接近34.8萬人,死亡人數多140人。

灣區住院人數再創新高,一共有650人入院,比兩星期前多了38%。

多個縣確診升幅再以3位數增加,Santa Clara縣周三多了226人確診,再多3人死亡,Contra Costa縣多177人確診,Alameda縣多157人確診。

另外,Alameda縣幾日前跟從州府要求關閉戶外堂食,周三獲州府批准重開戶外堂食、動物園的戶外範圍、戶外宗教服務,不過Alameda縣繼續在州府的監察名單中。

