東灣柏克萊市議會周二晚通過下一年度削減警方經費五成,將一些工作轉移給非正式警員及社工。

柏克萊市議會將大幅削減警方7,000萬元經費,原本交通違規由警員執法的工作,未來將轉移給警局以外的一個交通執法隊負責,而無家可歸者和與精神健康相關的問題,未來將由社工負責。

警方對此表示,現階段還不能決定未來警方的工作範疇,但就承諾會繼續保障公共安全。

