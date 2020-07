【KTSF】

由於蘋果早前在一宗集體訴訟中,承認利用軟件更新來減慢iPhone的速度,蘋果公司需要賠償消費者,特定的iPhone用戶現在可以提交索償。

雖然蘋果公司表示,他們這麼做是為了保護舊型號iPhone的電池,但是消費者仍然相信,蘋果以此欺騙顧客購買新型號的iPhone。

在2017年12月21日前,符合條件且購買了iPhone 6/6s、6 Plus/6s Plus、iPhone 7/7 Plus的美國消費者,每台電話將獲得25元賠償,用戶必須在10月6日前提交索賠申請。

詳情請瀏覽:https://smartphoneperformancesettlement.com/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。