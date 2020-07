王毅斥美國唯恐南海不亂 危險趨勢值得警惕

【有線新聞】

中菲外長舉行視像會議,談及南海問題,中國外長王毅批評美國公然違背在南海爭議上不持立場的承諾。

王毅與菲律賓外長洛欽舉行視像會談,王毅闡述中方,在南海問題上的原則立場,指在中國和東盟國家共同努力下,南海局勢總體保持穩定,批評美國出於地緣政治需要,唯恐南海不亂,不斷興風作浪,危險趨勢值得高度警惕。

王毅又批評美方公然違背,在南海問題上中立的承諾,蓄意挑撥中國與東盟關係。

王毅指,中方將繼續同包括菲方在內的地區國家,堅持通過對話協商,恪守《南海各方行為宣言》的基礎上,早日達成有約束力的「南海行為準則」,共同維護南海和平穩定。

洛欽表示,海上爭議不是菲中關係的全部,不應也不會影響菲中友好,願意繼續致力通過雙邊友好協商,解決南海爭議。

美國早前指,中國聲稱擁有南海大部分離岸資源,聲索「完全非法」。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。