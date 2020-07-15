王毅斥美國唯恐南海不亂 危險趨勢值得警惕

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中菲外長舉行視像會議，談及南海問題，中國外長王毅批評美國公然違背在南海爭議上不持立場的承諾。

王毅與菲律賓外長洛欽舉行視像會談，王毅闡述中方，在南海問題上的原則立場，指在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定，批評美國出於地緣政治需要，唯恐南海不亂，不斷興風作浪，危險趨勢值得高度警惕。

王毅又批評美方公然違背，在南海問題上中立的承諾，蓄意挑撥中國與東盟關係。

王毅指，中方將繼續同包括菲方在內的地區國家，堅持通過對話協商，恪守《南海各方行為宣言》的基礎上，早日達成有約束力的「南海行為準則」，共同維護南海和平穩定。

洛欽表示，海上爭議不是菲中關係的全部，不應也不會影響菲中友好，願意繼續致力通過雙邊友好協商，解決南海爭議。

美國早前指，中國聲稱擁有南海大部分離岸資源，聲索「完全非法」。

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