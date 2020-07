美國取消香港護照特殊待遇 移民等候年期或增至10年

【有線新聞】

美國取消特區護照的特殊待遇,有移民顧問公司擔心,一旦與中國護照看齊,移民等候年期會由平均2年增至10年,旅遊、學生簽證等審批過程亦會更嚴謹。

用特區護照申請美國旅遊簽證一般有10年有效期、可多次進出。有移民顧問擔心一旦取消優惠待遇與中國護照看齊,以後去旅行或公幹只會獲批單次簽證,需要逐次申請。

學生簽證亦可能受影響,香港學生以往只需要提交個人資料、父母入息等,內地學生就嚴謹一點,審批時間一般要多一、兩個月。

移民公司高級策略總監鄭天殷透過視像訪問表示:「要證明國內的資產需要父母的背景資料、可能英語程度、會否已有親屬在美國等。」

至於移民美國,香港人常用兩個途徑:第一類是親屬移民,通常審批要一年;另一類是投資移民,要兩、三年時間。

移問顧民說內地多人申請,隊伍長很多,審批文件的程序亦較嚴謹,平均等候時間長達10年。

移民公司創辦人周凱婷表示:「對內地人有背景審查的要求、收入是否正常、工作、過去有沒有出入境不良記錄。如果內地申請者提交財務報告,要求最好是國際四大會計師樓,就算不是四大,都要差不多,不像香港隨便一間會計師樓都可以。」

她說曾經向美國律師了解申請程序、審批時間具體有何影響,對方都說不清楚,要等當局再公布。

