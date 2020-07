美國新冠疫苗研發傳好消息 測試者抗體水平與康復者相若

【KTSF 嚴劍蓉報導】

新型肺炎疫苗研發方面傳出好消息,最先在美國進行人體測試的疫苗,在第一階段的測試結果顯示,疫苗令人體產生抗體,體內的抗體水平及得上新型肺炎康復者體內的抗體水平,本月下旬將展開大規模人體測試。

由國家衛生院和美國藥廠Moderna合作研發的新型冠狀病毒疫苗,初步試驗結果令人鼓舞。

根據周二在《新英格蘭醫學期刊》發表的報告,首階段有45名志願人士接種疫苗,結果發現,他們的體內產生「中和抗體」,而抗體水平比得上新型肺炎康復者體內的抗體水平。

這疫苗分兩劑,分隔一個月接種,研究人員指,疫苗沒有嚴重的副作用,不過超過一半的接種者有感冒症狀,包括疲倦、頭痛、發冷、發燒等等。

有3人因為接種較高劑量,針後反應也較嚴重,研究人員指不會繼續這劑量。

研究人員將於本月27號展開關鍵的大規模臨床試驗,為3萬人接種疫苗,當中除了年輕人外,還會加入年紀較大的人士,和長期病患等等加入測試,以決定疫苗是否真的可以提供防疫保護。

當局希望今年底會有結果,屆時再決定會否批准疫苗量產推出。

Moderna則表示,明年起可以年產10億劑疫苗。

目前中國和英國牛津大學的疫苗研發也進入最後測試階段。

