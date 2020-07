【KTSF】

舊金山聯合校區計劃在8月透過全面網上教學復課。

舊金山聯合校區委員會計劃在8月17日透過全面網上教學復課,之後再決定是否進行半親身半網上授課,不過必須在開學之前,保證所有學生能夠上網,以及有電腦或平板電腦。

不少家長和教師對於這個計劃都持不同意見。

有家長認為,在網上復課可以保障學生安全,不過校區必須在開學之前,確保所有學生有電腦或平板電腦進行網上教學。

但是都有家長覺得兒童傳播病毒的風險低,而且並非所有學生適合在網上教學,因此希望盡快恢復親身授課。

校區預料在7月28日會表決落實計劃。

另一方面,柏克萊聯合校區計劃今年秋季復課,全面網上教學,都是預料在7月底表決。

