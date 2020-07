舊金山市參事建議免除登記及牌費一年助小商業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為減輕小商業在疫情期間的財政負擔,舊金山有市參事提案,建議免除小商業的登記及牌照費一年。

Foam Tea House飲品店在舊金山日落區開業4年,因為疫情,經歷了開業以來生意最差的幾個月。

飲品店老闆鄺先生(Simon Kuang)說:「來買飲品的真的少了很多很多,網上點餐,我們是倚靠網上平台,它們收佣金又很高,成本是大了,如果不開的話,租金還是要付,雜費還是要付,我們還有生活費,自己的,所以開就一定要開。」

代表日落區的市參事馬兆明(Gordon Mar)表示,自居家令生效後,日落區至少有6間商舖受疫情的影響而結業,相信未來會有更多小商業面臨結業的可能。

因此馬兆明在周二的市參議會上提案,年度總收入少於100萬元的商業,免除他們2020至2021年度一年的登記及牌照費,預計全市有近兩萬個商戶受惠。

馬兆明說:「這項立法至少為小商業帶了一些的緩助,幫助他們捱過重開時的困難,這筆錢,數百元至數千元,商戶可用來買口罩,個人保護裝備,甚至是改裝店面來做生意。」

不同行業所繳的費用都不同,由數百至數千元不等,鄺先生表示,他的飲品店每年的登記及牌照費約是1,200元。

鄺先生說:「我們起碼可以重置資金,去保護我們的員工及我們自己,我們要放一個指示在門口,確保司機或顧客會保持社交距離,這些都是成本,有任何援助都幫到我們。」

2020至2021年的商業登記及牌照費,原定在今年3月31日前要繳交,但為減輕商戶在疫情期間的負擔,市府早前宣布將繳款的截止日期推遲至9月30日。

馬兆明表示,如果提案獲得通過,商業可以直接不用交費,而已經交費的商戶,市府會安排退款。

另外,馬兆明兩星期前在37街夾Ortega街開設了日落區第一個農夫市場,讓小商業有更多機會做生意,接觸多些顧客,市民及商戶的反應都很踴躍。

