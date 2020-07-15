舊金山市參事建議免除登記及牌費一年助小商業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為減輕小商業在疫情期間的財政負擔，舊金山有市參事提案，建議免除小商業的登記及牌照費一年。

Foam Tea House飲品店在舊金山日落區開業4年，因為疫情，經歷了開業以來生意最差的幾個月。

飲品店老闆鄺先生（Simon Kuang）說：「來買飲品的真的少了很多很多，網上點餐，我們是倚靠網上平台，它們收佣金又很高，成本是大了，如果不開的話，租金還是要付，雜費還是要付，我們還有生活費，自己的，所以開就一定要開。」

代表日落區的市參事馬兆明（Gordon Mar）表示，自居家令生效後，日落區至少有6間商舖受疫情的影響而結業，相信未來會有更多小商業面臨結業的可能。

因此馬兆明在周二的市參議會上提案，年度總收入少於100萬元的商業，免除他們2020至2021年度一年的登記及牌照費，預計全市有近兩萬個商戶受惠。

馬兆明說：「這項立法至少為小商業帶了一些的緩助，幫助他們捱過重開時的困難，這筆錢，數百元至數千元，商戶可用來買口罩，個人保護裝備，甚至是改裝店面來做生意。」

不同行業所繳的費用都不同，由數百至數千元不等，鄺先生表示，他的飲品店每年的登記及牌照費約是1,200元。

鄺先生說：「我們起碼可以重置資金，去保護我們的員工及我們自己，我們要放一個指示在門口，確保司機或顧客會保持社交距離，這些都是成本，有任何援助都幫到我們。」

2020至2021年的商業登記及牌照費，原定在今年3月31日前要繳交，但為減輕商戶在疫情期間的負擔，市府早前宣布將繳款的截止日期推遲至9月30日。

馬兆明表示，如果提案獲得通過，商業可以直接不用交費，而已經交費的商戶，市府會安排退款。

另外，馬兆明兩星期前在37街夾Ortega街開設了日落區第一個農夫市場，讓小商業有更多機會做生意，接觸多些顧客，市民及商戶的反應都很踴躍。

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