舊金山市參事盧凱莉(Hillary Ronen)周二提出緊急法案,保障一些感染新冠病毒,或者因可能感染而要隔離的員工不會被解僱,或削減任何員工福利。

盧凱莉說:「舊金山很多工人,尤其是人工低及從事必要服務的員工,非常不願意去接受檢測,因為他們相信一旦確診,需要隔離,這可能令他們被解僱。」

根據舊金山加大早前在Mission區做的調查發現,很多打工仔因為害怕確診後會被解僱,而不願意接受檢測,因此盧凱莉提出法案SAFER ACT,保障員工不會因確診或隔離,被解僱、被歧視或受到任何不公平的對待,這些行為將會被視為違法。

法案亦規定,如果員工遇到任何不公平的待遇,可向市府報告,市府經過調查後會向僱主追究責任。

