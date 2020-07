民眾聚會未跟足衛生指引 舊金山暫緩重啟經濟

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山衛生局指出,由於市民聚會時未有跟足衛生指引,導致疫情惡化,舊金山因此將會繼續暫緩重啟經濟。

舊金山市府每兩天就會公布重啟經濟的最新情況,由於疫情未有好轉,衛生局宣布,一些個人護理行業,例如是髮廊、按摩院及美甲店等,以及室內博物館等,將會繼續停業。

衛生局局長Grant Colfax透露,舊金山仍未重啟店內堂食及酒吧等行業,因此市內的新增確診個案,大多透過家庭聚會感染。

Colfax說:「這些聚會的確很難抗拒,但真相是病毒透過聚會傳播,這些派對、探望祖父母、父母及表親、燒烤派對,這些活動令重啟需要暫緩,甚至是倒退,連開學日都可能推遲。」

此外,舊金山另一個主要感染群組,是一些從事必要服務的員工,因此市府會巡查這些員工的工作環境,看看有什麼需要修正。

舊金山周三新增56宗確診,累計4,696宗,死亡人數維持在50人,住院人數上升至92人,其中16人是來自其他縣市的患者。

衛生局指,確診率及住院人數的升幅仍然遠超於市府的規定,兩個指標都在危險級別,局方提醒民眾,現階段不要與家庭以外的人聚會,只要戴口罩及保持社交距離,絕對有機會在短期內控制疫情。

Colfax說:「不能單看外表,就知道一個人有否感染病毒,我們知道很多人,在染病的某些階段都是無病徵的,而無病徵也可以傳播病毒。」

衛生局亦帶來一個好消息,局方及舊金山總醫院最快將於8月份開始進行疫苗測試,首階段會集中招募一些來自確診率較高的社區居民來接受疫苗試驗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。