民眾聚會未跟足衛生指引 舊金山暫緩重啟經濟

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山衛生局指出，由於市民聚會時未有跟足衛生指引，導致疫情惡化，舊金山因此將會繼續暫緩重啟經濟。

舊金山市府每兩天就會公布重啟經濟的最新情況，由於疫情未有好轉，衛生局宣布，一些個人護理行業，例如是髮廊、按摩院及美甲店等，以及室內博物館等，將會繼續停業。

衛生局局長Grant Colfax透露，舊金山仍未重啟店內堂食及酒吧等行業，因此市內的新增確診個案，大多透過家庭聚會感染。

Colfax說：「這些聚會的確很難抗拒，但真相是病毒透過聚會傳播，這些派對、探望祖父母、父母及表親、燒烤派對，這些活動令重啟需要暫緩，甚至是倒退，連開學日都可能推遲。」

此外，舊金山另一個主要感染群組，是一些從事必要服務的員工，因此市府會巡查這些員工的工作環境，看看有什麼需要修正。

舊金山周三新增56宗確診，累計4,696宗，死亡人數維持在50人，住院人數上升至92人，其中16人是來自其他縣市的患者。

衛生局指，確診率及住院人數的升幅仍然遠超於市府的規定，兩個指標都在危險級別，局方提醒民眾，現階段不要與家庭以外的人聚會，只要戴口罩及保持社交距離，絕對有機會在短期內控制疫情。

Colfax說：「不能單看外表，就知道一個人有否感染病毒，我們知道很多人，在染病的某些階段都是無病徵的，而無病徵也可以傳播病毒。」

衛生局亦帶來一個好消息，局方及舊金山總醫院最快將於8月份開始進行疫苗測試，首階段會集中招募一些來自確診率較高的社區居民來接受疫苗試驗。

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