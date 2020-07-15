San Mateo縣又禁堂食 餐館業者抱怨政策反覆（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島聖馬刁縣重開餐廳堂食將近一個月，州長周一突然下令又全面禁止堂食，使得業者措手不及，也有業者抱怨政策反覆，沒有給予任何準備時間，讓他們很為難。

位於南舊金山市的富源酒家，堂食的區域已經封閉，周二中午外賣生意應接不暇，老闆娘忙著接電話，外賣小哥也不停的送餐。

在周一州長下令全面禁止餐廳堂食後，該餐廳周一晚餐時段起關閉堂食。

富源海鮮酒家老闆Christina說：「（周一）消息令人困惑，然後我接到南舊金山市府和縣府的電郵，這是緊急命令立即生效，所以我們昨天晚上就關閉了晚餐（堂食），昨天午餐還是有做，但傍晚就完全關閉，所以我們把店內空間封閉了。」

富源5月重開餐廳外賣，兩個星期前重開堂食，還找員工回來工作，當時很興奮可以迎客，生意也比預期還好，當時為了重開做了很多防疫工作，將桌椅保持距離，還會在每組客人走後消毒桌子和椅子，如今這一切又回到原點。

Christina說：「這令人難過，但是我也沒辦法，我想還行，畢竟安全還是好過於遺憾，所以我覺得還好。」

雖然現在靠外賣生意還不錯，但跟疫情之前的生意相比，差距還是很大，對於未來業者仍很茫然，這條街上有好幾家中餐館，現在也都只能做外賣。

聖馬刁縣於6月17日起開放縣內的餐廳堂食，位於Milbrae的Wonderful餐廳，當天晚餐就開始堂食服務，周一卻突然要取消，業者抨擊州府政策反覆，讓商家無所適從。

Wonderful餐廳發言人薛大有說：「我們已經說好了，已經開始做堂吃了，已經開始跟客人說了，他們可以回來吃飯，可是現在這麼突然的，沒有任何的警告，就直接告訴我們你們不能再做了，這樣對我們來講預測不了的規則，對我們來是很困難的。」

業者指出，受到疫情影響，很多顧客對於堂食仍有疑慮，如今關閉堂食服務，實際衝擊並不大。

薛大有說：「我們的客人沒有太大的興趣去堂吃，我們現在一個月差不多，只做了50至100個桌吧，我們原來去年夏天，一天就可以做50至100個桌，我們現在基本上全是外賣，全是在外面戶外吃飯。」

業者指出，隨著疫情加劇，顧客消費次數和消費額都明顯下降，呈現不願消費的趨勢，為了生存下去，業者也只能隨時做出調整，包括向市府申請封街，或改造公有停車場，做為戶外用餐區域，不過至今還沒有進展。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。