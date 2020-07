San Mateo縣又禁堂食 餐館業者抱怨政策反覆（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島聖馬刁縣重開餐廳堂食將近一個月,州長周一突然下令又全面禁止堂食,使得業者措手不及,也有業者抱怨政策反覆,沒有給予任何準備時間,讓他們很為難。

位於南舊金山市的富源酒家,堂食的區域已經封閉,周二中午外賣生意應接不暇,老闆娘忙著接電話,外賣小哥也不停的送餐。

在周一州長下令全面禁止餐廳堂食後,該餐廳周一晚餐時段起關閉堂食。

富源海鮮酒家老闆Christina說:「(周一)消息令人困惑,然後我接到南舊金山市府和縣府的電郵,這是緊急命令立即生效,所以我們昨天晚上就關閉了晚餐(堂食),昨天午餐還是有做,但傍晚就完全關閉,所以我們把店內空間封閉了。」

富源5月重開餐廳外賣,兩個星期前重開堂食,還找員工回來工作,當時很興奮可以迎客,生意也比預期還好,當時為了重開做了很多防疫工作,將桌椅保持距離,還會在每組客人走後消毒桌子和椅子,如今這一切又回到原點。

Christina說:「這令人難過,但是我也沒辦法,我想還行,畢竟安全還是好過於遺憾,所以我覺得還好。」

雖然現在靠外賣生意還不錯,但跟疫情之前的生意相比,差距還是很大,對於未來業者仍很茫然,這條街上有好幾家中餐館,現在也都只能做外賣。

聖馬刁縣於6月17日起開放縣內的餐廳堂食,位於Milbrae的Wonderful餐廳,當天晚餐就開始堂食服務,周一卻突然要取消,業者抨擊州府政策反覆,讓商家無所適從。

Wonderful餐廳發言人薛大有說:「我們已經說好了,已經開始做堂吃了,已經開始跟客人說了,他們可以回來吃飯,可是現在這麼突然的,沒有任何的警告,就直接告訴我們你們不能再做了,這樣對我們來講預測不了的規則,對我們來是很困難的。」

業者指出,受到疫情影響,很多顧客對於堂食仍有疑慮,如今關閉堂食服務,實際衝擊並不大。

薛大有說:「我們的客人沒有太大的興趣去堂吃,我們現在一個月差不多,只做了50至100個桌吧,我們原來去年夏天,一天就可以做50至100個桌,我們現在基本上全是外賣,全是在外面戶外吃飯。」

業者指出,隨著疫情加劇,顧客消費次數和消費額都明顯下降,呈現不願消費的趨勢,為了生存下去,業者也只能隨時做出調整,包括向市府申請封街,或改造公有停車場,做為戶外用餐區域,不過至今還沒有進展。

