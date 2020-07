奧克拉荷馬州州長確診新型肺炎 成首位染疫州長

【KTSF】

共和黨籍的奧克拉荷馬州州長Kevin Stitt周三表示確診新型肺炎,目前在家隔離,成為美國首位感染新型肺炎的州長。

Stitt現年48歲,他說感覺大致良好,他周二起感到有些疼痛,檢測後確診,他妻子和子女亦已接受檢測,他們的結果呈陰性。

Stitt是支持盡快重開經濟的其中一位州長,他也拒絕在州內實施強制戴口罩命令,他本人也很少戴口罩。

Stitt周三在網上記者會上說:「我們尊重民眾不戴口罩的權利。」他認為要民眾強制戴口罩反會帶來更多問題。

Stitt上月曾出席特朗普總統在Tulsa市舉行的造勢大會,專家曾說該場造勢大會可能是造成奧克拉荷馬州確診數字上升的原因,但Stitt說,他相信並非在出席造勢大會後染疫。

奧克拉荷馬州目前有近22,000宗確診個案,428人染疫死亡。

Stitt的其中一名內閣成員David Ostrowe於3月確診新型肺炎。

