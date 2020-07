舊金山83年老字號餐廳Louis’宣布永久關閉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於舊金山知名景點Cliff House附近的83年老字號餐廳Louis’不敵疫情的衝擊,宣布永久關閉。

以賣早餐鬆餅聞名的Louis’餐廳,是舊金山Ocean Beach一帶知名的景觀餐廳和排隊美食,受到本地食客和觀光客歡迎,坐在窗邊用餐,可以欣賞美麗的海景。

該餐廳周一在臉書以感傷的口吻宣布,受到疫情影響,經過冗長的商議,又掉了很多眼淚之後,決定將餐廳永久停業。

業主在停業告示中指出,這是個非常艱難的決定,但從所見得知,重開堂食對於業主和員工都感覺是不安全的環境,要等疫情過去,在財務上更是不合理,只好忍著悲傷和顧客告別。

根據餐廳官網資訊,該餐廳在1937年2月14日開幕,原始東主是來自希臘的移民Louis和 Helen Hontalas夫婦,從一兩張桌子做起,經歷過幾次大火的考驗,後來由第二代Bill和Tom Hontalas經營至今。

他們感謝忠實顧客多年來對他們小生意的支持,也感謝員工努力的工作,讓他們撐起這個家庭餐館這麼長的時間。

