舊金山83年老字號餐廳Louis’宣布永久關閉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於舊金山知名景點Cliff House附近的83年老字號餐廳Louis’不敵疫情的衝擊，宣布永久關閉。

以賣早餐鬆餅聞名的Louis’餐廳，是舊金山Ocean Beach一帶知名的景觀餐廳和排隊美食，受到本地食客和觀光客歡迎，坐在窗邊用餐，可以欣賞美麗的海景。

該餐廳周一在臉書以感傷的口吻宣布，受到疫情影響，經過冗長的商議，又掉了很多眼淚之後，決定將餐廳永久停業。

業主在停業告示中指出，這是個非常艱難的決定，但從所見得知，重開堂食對於業主和員工都感覺是不安全的環境，要等疫情過去，在財務上更是不合理，只好忍著悲傷和顧客告別。

根據餐廳官網資訊，該餐廳在1937年2月14日開幕，原始東主是來自希臘的移民Louis和 Helen Hontalas夫婦，從一兩張桌子做起，經歷過幾次大火的考驗，後來由第二代Bill和Tom Hontalas經營至今。

他們感謝忠實顧客多年來對他們小生意的支持，也感謝員工努力的工作，讓他們撐起這個家庭餐館這麼長的時間。

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