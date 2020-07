南灣理髮店重開後又要停業 業者感失望（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台周一訪問過南灣Milpitas一家髮廊的老闆,講到重開的喜悅,由於政府的政策抗疫有變,南灣的髮廊周二午夜又要關閉,業者表示現在的心情難以形容。

朱曼華(Eva)說:「很慘,你可以明白我的心情,我每個月都交租,如果這樣下去我會結業的。」

朱曼華在Milpitas廣場開髮廊12年,因為疫情,縣內所有髮廊關門4個月,難得周一獲准重開。

朱曼華說:「我一聽到13號可以重開,我提前兩天來打掃,我下了許多成本在髮廊,你看到(髮廊)很整齊漂亮,我做足了功夫,心情很,不懂怎麼說。」

州長紐森周一宣布加緊抗疫,所有在州府監察名單連續3日的縣都必須關閉理髮店、美甲店等個人服務行業,由於Santa Clara縣又再度被列入監察名單,縣公共衛生部決定取消加快重開,朱曼華的髮廊開了兩天之後,周二午夜後又要再關閉。

朱曼華說:「很失望,不單只我失望,客人都很失望,好像昨天有客人在燙頭髮,又聽到(理髮店)不能開,就說幸好我今天來了。」

經過這番波折,朱曼華覺得自己的專業很重要。

朱曼華說:「頭髮真的很重要,我從來沒有覺得我從事理髮30年,我沒有見過客人3個月、4個月、5個月、6個月(沒有剪頭髮),他進來時,我認不出他是熟客,剪完頭髮之後才發現,原來轉變這樣大,我覺得我們有時很偉大。」

業者表示,聯邦政府早前提供的PPP貸款,對於小商業幫助很有限,他們希望政府多提供援助,使小商業可以生存下去。

