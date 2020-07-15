南灣理髮店重開後又要停業 業者感失望（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台周一訪問過南灣Milpitas一家髮廊的老闆，講到重開的喜悅，由於政府的政策抗疫有變，南灣的髮廊周二午夜又要關閉，業者表示現在的心情難以形容。

朱曼華（Eva）說：「很慘，你可以明白我的心情，我每個月都交租，如果這樣下去我會結業的。」

朱曼華在Milpitas廣場開髮廊12年，因為疫情，縣內所有髮廊關門4個月，難得周一獲准重開。

朱曼華說：「我一聽到13號可以重開，我提前兩天來打掃，我下了許多成本在髮廊，你看到（髮廊）很整齊漂亮，我做足了功夫，心情很，不懂怎麼說。」

州長紐森周一宣布加緊抗疫，所有在州府監察名單連續3日的縣都必須關閉理髮店、美甲店等個人服務行業，由於Santa Clara縣又再度被列入監察名單，縣公共衛生部決定取消加快重開，朱曼華的髮廊開了兩天之後，周二午夜後又要再關閉。

朱曼華說：「很失望，不單只我失望，客人都很失望，好像昨天有客人在燙頭髮，又聽到（理髮店）不能開，就說幸好我今天來了。」

經過這番波折，朱曼華覺得自己的專業很重要。

朱曼華說：「頭髮真的很重要，我從來沒有覺得我從事理髮30年，我沒有見過客人3個月、4個月、5個月、6個月（沒有剪頭髮），他進來時，我認不出他是熟客，剪完頭髮之後才發現，原來轉變這樣大，我覺得我們有時很偉大。」

業者表示，聯邦政府早前提供的PPP貸款，對於小商業幫助很有限，他們希望政府多提供援助，使小商業可以生存下去。

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