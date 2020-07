George Floyd家人興訟告市府和涉案警員

【KTSF 江良慧報導】

非洲裔George Floyd遭拘捕期間,被明尼亞波利斯警察殺死,兩個月之後,他家人的律師提出訴訟,控告市府和涉及的警察。

他的死引發一個運動,要求討回公道,「沒有公義,沒有和平」,Floyd的家人周三提出聯邦民權訴訟,控告明尼亞波利斯市和涉及拘捕Floyd的警察,導致Floyd非法死亡。

Floyd的律師Benjamin Crump說:「是整個明尼亞波利斯警察部,跪在George Floyd頸上殺死他。」

雖然當局已經向涉案的4名前任警察提出檢控,但律師表示,今次訴訟是要達到更偉大的目標。

Crump說:「通過這宗訴訟,我們要讓這案成為案例,令其在財政上無法負擔,今後令警察不能非法殺死被邊緣化的人,尤其是黑人。」

Floyd的死令全球關注種族不平等和警察暴力問題,也令外界關注其他死於警察手上的非洲裔美國人,包括在自己家裡被Louisville警察執行不通報搜令時身中8槍死亡的Breonna Taylor。

示威者周二就聚集在肯塔基州司法部長官邸外,要求討回公道,當局拘捕87名示威者,包括電視真人秀的演員Porsha Williams,Williams也是民權領袖,Hosea Williams的孫女。

