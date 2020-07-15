George Floyd家人興訟告市府和涉案警員

【KTSF 江良慧報導】

非洲裔George Floyd遭拘捕期間，被明尼亞波利斯警察殺死，兩個月之後，他家人的律師提出訴訟，控告市府和涉及的警察。

他的死引發一個運動，要求討回公道，「沒有公義，沒有和平」，Floyd的家人周三提出聯邦民權訴訟，控告明尼亞波利斯市和涉及拘捕Floyd的警察，導致Floyd非法死亡。

Floyd的律師Benjamin Crump說：「是整個明尼亞波利斯警察部，跪在George Floyd頸上殺死他。」

雖然當局已經向涉案的4名前任警察提出檢控，但律師表示，今次訴訟是要達到更偉大的目標。

Crump說：「通過這宗訴訟，我們要讓這案成為案例，令其在財政上無法負擔，今後令警察不能非法殺死被邊緣化的人，尤其是黑人。」

Floyd的死令全球關注種族不平等和警察暴力問題，也令外界關注其他死於警察手上的非洲裔美國人，包括在自己家裡被Louisville警察執行不通報搜令時身中8槍死亡的Breonna Taylor。

示威者周二就聚集在肯塔基州司法部長官邸外，要求討回公道，當局拘捕87名示威者，包括電視真人秀的演員Porsha Williams，Williams也是民權領袖，Hosea Williams的孫女。

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