全美染疫人數升逾340萬 佛州單日死亡數字創新高

全國的新型肺炎確診個案已經超過340萬宗,有136,000多人死亡,而在疫情最嚴重的佛羅里達州,當地在過去24小時再多132人死亡,是單日死亡數字的新高。

佛州衛生部門證實,過去24小時新增接近一萬宗確診個案,佛州至今有291,629人感染超過4,400人死亡。

由於新增個案和死亡人數都不斷上升,南佛羅里達州的官員警告說,如果在未來一至四個星期疫情繼續擴散和死亡人數繼續上升,不排除會採取更激烈的抗疫措施。

外界認為,他們是暗示可能會頒布新一輪的居家抗疫命令,但目前不清楚的是,官員會根據甚麼因素作決定,是根據醫院床位短缺,死亡人數上升,確診數字創新高,抑或是上述原因的組合來決定。

另外,可以顯示病毒在當地有多流行的全州檢測陽性結果比率也再度上升,從周一的11.5%,上升至周二的15%,不過就仍然低於上周三最高的18.4%。

