聯儲局周三發表Beige Book經濟報告指出,美國整體經濟活動有增加,但對於經濟前景的看法,仍然極之不明朗,主要因為未知疫情將會持續多久,以及對經濟衝擊的程度。

報告提到,幾乎在所有聯儲局轄下12個地區中,就業情況都有增長,零售和休閒業尤其明顯,但幾乎每個地區都出現「員工不願意上班」的情況,因為顧及到疫情健康問題,以及員工有失業金拿。

至於通脹方面,大致保持不變,在幾個地區由於疫情關係,供應鏈出問題,從而推高健康和安全相關類產品價格上升。

聯儲局理事Lael Brainard就表示,近期疫情反彈,反映出仍然左右經濟的走向,他形容經濟前景就好似「濃霧仍然籠罩著四周圍一樣」,對經濟造成下行的風險。

