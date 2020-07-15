投保加州展開特別投保期 7月申請8月生效（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在疫情衝擊下，加州許多工作人士失去工作，也同時失去醫療保險，投保加州目前展開特別的投保期，這個月加入的加州居民，保險可以在下個月生效。

受到新冠疫情的衝擊，加州有數百萬人失業，也因此失去醫療保險，加州投保（Covered California）指出，允許失業人士申請有限期保留醫療保險的Cobra計畫，需要投入的錢，經常比加入投保加州的保費來得高，也推動許多人自疫情開始以來加入投保加州。

投保加州執行總裁Peter Lee說：「自3月以來，數百萬加州人士失業，當中許多華裔、韓裔、越南裔和其他亞太裔社群，很多方面來說，這正是奧巴馬健保計畫最能發揮作用的時候，加州已經準備好，為失去醫療保險的人提供馬上投保的機會。」

投保加州從3月開始到6月底的特別申請期中，有175,000人加入投保加州，當中有27,000人，也就是15%的人是亞裔，和去年同期相比增加一倍。

投保加州也提出數據，亞裔佔加州人口的15%，也佔新冠肺炎死亡的病例中的相同比率，但要是染病的話，死亡的機率比較高，因為目前染病的加州亞裔較多年紀比較高。

投保加州也強調，在疫情下，醫療中心使用視頻醫療服務通過年度身體檢查，繼續為投保人士提供免費的早期檢查，以提早診斷一些例如心臟病或癌症的頭號殺手。

投保加州提醒民眾，這個月開始加入的話，保險可以在8月1日生效，而符合申請Medi-Cal的人士，則能夠立即生效。

詳情可參考網站http://coveredca.com，或向服務亞裔的社區機構查詢。

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