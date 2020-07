投保加州展開特別投保期 7月申請8月生效（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在疫情衝擊下,加州許多工作人士失去工作,也同時失去醫療保險,投保加州目前展開特別的投保期,這個月加入的加州居民,保險可以在下個月生效。

受到新冠疫情的衝擊,加州有數百萬人失業,也因此失去醫療保險,加州投保(Covered California)指出,允許失業人士申請有限期保留醫療保險的Cobra計畫,需要投入的錢,經常比加入投保加州的保費來得高,也推動許多人自疫情開始以來加入投保加州。

投保加州執行總裁Peter Lee說:「自3月以來,數百萬加州人士失業,當中許多華裔、韓裔、越南裔和其他亞太裔社群,很多方面來說,這正是奧巴馬健保計畫最能發揮作用的時候,加州已經準備好,為失去醫療保險的人提供馬上投保的機會。」

投保加州從3月開始到6月底的特別申請期中,有175,000人加入投保加州,當中有27,000人,也就是15%的人是亞裔,和去年同期相比增加一倍。

投保加州也提出數據,亞裔佔加州人口的15%,也佔新冠肺炎死亡的病例中的相同比率,但要是染病的話,死亡的機率比較高,因為目前染病的加州亞裔較多年紀比較高。

投保加州也強調,在疫情下,醫療中心使用視頻醫療服務通過年度身體檢查,繼續為投保人士提供免費的早期檢查,以提早診斷一些例如心臟病或癌症的頭號殺手。

投保加州提醒民眾,這個月開始加入的話,保險可以在8月1日生效,而符合申請Medi-Cal的人士,則能夠立即生效。

詳情可參考網站http://coveredca.com,或向服務亞裔的社區機構查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。