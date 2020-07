【有線新聞】

中方宣布制裁美國軍工企業洛歇馬丁。

在北京,中國外交部發言人回應美國政府早前批准,向台灣提供愛國者三型導彈重新認證的設備與技術,為維護國家利益,決定制裁作為軍售主要承包商的洛歇馬丁,沒有交代制裁細節,但強調堅決反對美國對台售武,敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。國台辦亦指民進黨當局「以武謀獨」不會得逞,只會破壞台海和平穩定。

