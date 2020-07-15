中國外交部譴責美國粗暴干涉香港事務

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北京強烈譴責美方粗暴干涉香港事務和中國內政，表明會制裁美方人員和實體，維護自身正當利益。港府就稱會考慮美方措施，有否違反世貿規定。

在北京，中國外交部堅決反對美方將《香港自治法案》簽署成法，強調若然美方一意孤行，中方必將堅決回應。

中國外交部發言人華春瑩表示：「美方法案惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。美方阻撓實施香港《國安法》的圖謀，永遠不可能得逞。為維護自身正當利益，中方將作出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。」

國務院港澳辦亦予以強烈譴責，指中國政府有權力、有責任採取一切必要措施維護國家安全，港區國安法符合一國兩制方針和基本法，美方一再以國內法方式插手香港事務，充分暴露其利用香港對中國內地進行滲透和顛覆活動，遏制中國發展的真實意圖。

中聯辦形容美方無理插手和無恥威脅，是典型的強盜邏輯、霸凌行徑，並指多年來美國在香港獲利豐厚，所謂經濟制裁不會對香港構成任何實質影響，相反只會令自身利益嚴重受損。

特區政府對《香港自治法案》生效，表示極度反感和強烈不滿，指特區政府會全面配合中央政府即將採取的反制措施，不容美方霸權主義得逞，並會仔細研究美方措施有否違反世貿規則，不排除根據世貿規則採取行動維護香港利益。

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