中國外交部譴責美國粗暴干涉香港事務

【有線新聞】

北京強烈譴責美方粗暴干涉香港事務和中國內政,表明會制裁美方人員和實體,維護自身正當利益。港府就稱會考慮美方措施,有否違反世貿規定。

在北京,中國外交部堅決反對美方將《香港自治法案》簽署成法,強調若然美方一意孤行,中方必將堅決回應。

中國外交部發言人華春瑩表示:「美方法案惡意詆毀香港國家安全立法,威脅對中方實施制裁,嚴重違反國際法和國際關係基本準則,是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。美方阻撓實施香港《國安法》的圖謀,永遠不可能得逞。為維護自身正當利益,中方將作出必要反應,對美方相關人員和實體實施制裁。」

國務院港澳辦亦予以強烈譴責,指中國政府有權力、有責任採取一切必要措施維護國家安全,港區國安法符合一國兩制方針和基本法,美方一再以國內法方式插手香港事務,充分暴露其利用香港對中國內地進行滲透和顛覆活動,遏制中國發展的真實意圖。

中聯辦形容美方無理插手和無恥威脅,是典型的強盜邏輯、霸凌行徑,並指多年來美國在香港獲利豐厚,所謂經濟制裁不會對香港構成任何實質影響,相反只會令自身利益嚴重受損。

特區政府對《香港自治法案》生效,表示極度反感和強烈不滿,指特區政府會全面配合中央政府即將採取的反制措施,不容美方霸權主義得逞,並會仔細研究美方措施有否違反世貿規則,不排除根據世貿規則採取行動維護香港利益。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。