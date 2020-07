美國醫療防護裝備再呈短缺 有護士要重複使用口罩

【KTSF 萬若全報導】

隨著全國新冠病毒感染者上升,醫療人員表示防護裝備再度短缺,尤其是醫療性口罩,批評者將責任歸咎於特朗普政府出力不夠。

麻州醫院這名護士有3個口罩重複使用,她放在車子擋風玻璃,利用陽光消毒。

在Cape Cod,護士Michelle Brum說:「他們要你重複使用口罩,然後拿去清洗,這樣的過程重複大概5次。」

醫療人員跟有線電視新聞網CNN主動聯絡,表示欠缺個人防護裝備,尤其N95口罩最難找到。

美國醫學會一直要求聯邦政府直接生產收購及分配個人防護裝備。

喬治華盛頓大學醫學院 Leana Wen醫生說:「這是國恥,我們口罩跟防護裝備告罄,3月沒有藉口,現在更沒有藉口。」

民主黨人認為,由於特朗普政府領導力不足,導致強迫州和地方政府、醫院及其他機構爭奪物資,全國護士協會已經表明支持拜登,原因是特朗普已經放棄了公共衛生和安全。

全國護士協會主席Jean Ross說:「不光是N95,還包括一切,我們需要總統全面援引《國防生產法》,以便他能夠大量生產,能夠確保我們安全,在這一點上,他拒絕這樣做。」

聯邦衛生部門反駁,表示已經加速提供設備給第一線醫療人員,並列舉19家公司在《國防生產法》下接受訂單,生產6億個N95口罩,但是專家們說這還不夠,而且起步太晚了,到年底只能夠提供一半的生產。

前奧巴馬政府的副助理國防部長Kelly Magsamen說,特朗普沒有充分利用國防生產法的權力。

Magsamen說:「政府在危機初期,聽取了太多關於公司利益的信息,沒有及早運用國防生產法,也沒有足夠積極地,使我們有能力及時獲得個人防護設備。」

一些醫院自己用高價買防護裝備,有的醫院則是先囤積起來,但小型的醫院、安養院,都被供應鏈排除在外,置病人及醫護人員於危險情境。

Getusppe.Org發言人Shikha Gupta醫生說:「幾個月前處於非常嚴峻的緊急狀態,我們希望這種情況會改善,但非常不幸的是,我們現在處於7月中旬,情況看起來與3月中旬大致相同。」

疫情初期,Gupta醫生協助成立了一個組織,做聯邦政府沒有做的事情,就是幫醫護人員找防護裝備,她說她的小組接到13,000項要求,但是他們的能力只提供10%。

醫療設備專家說,隨著學校開學,防護裝備不足的情況將會更嚴重。

