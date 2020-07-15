加州成立病毒檢測特別小組 制定新檢測指引（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了提高新冠病毒檢測數量和效率，加州衛生部成立病毒檢測特別小組，也制定新的檢測指引。

加州在過去兩個星期，平均每天進行105,000個新冠病毒檢測，為了提高病毒檢測效率，新成立的特別小組，將提高應對檢測需求，和縮短等候檢測結果的時間。

當局也將制定檢測指引，例如哪些人應該檢測，並告訴化驗所，應該先處理哪些人的樣本，例如前線醫護人員和提供必要服務的人士，而要是學校復課的話，也會包括教職人員。

加州衛生部長Mark Ghaly說：「我們知道在加州，病毒檢測是我們對抗疫情的一個重要部分，不單集中在照顧到我們醫療體系中帶症狀的病人，也要了解病毒如何在加州高危社區中傳播，這能讓我們更有效的抑制病毒傳播。

當局表示，將會向醫療設施和專業人士了解，他們是否能夠也協助檢測工作，並研究如何為這些設施提供補貼，這新的檢測制度，將能夠允許公立設施把資源帶到一些比較高風險的地區。

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