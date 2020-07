加州成立病毒檢測特別小組 制定新檢測指引（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了提高新冠病毒檢測數量和效率,加州衛生部成立病毒檢測特別小組,也制定新的檢測指引。

加州在過去兩個星期,平均每天進行105,000個新冠病毒檢測,為了提高病毒檢測效率,新成立的特別小組,將提高應對檢測需求,和縮短等候檢測結果的時間。

當局也將制定檢測指引,例如哪些人應該檢測,並告訴化驗所,應該先處理哪些人的樣本,例如前線醫護人員和提供必要服務的人士,而要是學校復課的話,也會包括教職人員。

加州衛生部長Mark Ghaly說:「我們知道在加州,病毒檢測是我們對抗疫情的一個重要部分,不單集中在照顧到我們醫療體系中帶症狀的病人,也要了解病毒如何在加州高危社區中傳播,這能讓我們更有效的抑制病毒傳播。

當局表示,將會向醫療設施和專業人士了解,他們是否能夠也協助檢測工作,並研究如何為這些設施提供補貼,這新的檢測制度,將能夠允許公立設施把資源帶到一些比較高風險的地區。

