加州總學監支持公校遙距教學 直至疫情改善

【KTSF 江良慧報導】

再過一個月,許多學校就要開學,大部分的校區決定採用遙距教學,加州教育總監Tony Thurmond說這是正確的決定。

Thurmond周三在視訊記者會上表示,目前最安全的教學方式,就是持續關閉學校,直到疫情改善。

Thurmond說:「就像我們常說的,安全最重要,也是學校重開最重要因素,如果不安全,學校就不重開,因為會把師生置於危險境地。」

上個月,加州教育局列出長達62頁的學校重開指引,沒想到加州疫情惡化。

Thurmond說:「我知道情勢轉變劇烈,我們知道加州多個社區感染人數上升。」

原本教育單位是傾向學校重開,學生回學校上課,主要原因是為了顧及教育平等,因為遙距教學對於部分少數族裔,以及資源不足的家庭的孩子相當不利,但是受到加州教師工會全體反對回校上課,並致函Thurmond,不過現在加州疫情反彈,Thurmond說遙距教學是正確的決定。

Thurmond說:「我想如果學校明天開學,大部分的學區會遙距教學,如果疫情沒改變,我認為是正確的決定。」

學校開學方式將由校區自行決定,加州最大的兩個校區,洛杉磯及聖地牙哥校區,已經宣布秋季一開始採用遙距教學,舊金山聯合校區也是一樣。

Thurmond表示,一定要確保每位學生都能得到上網的工具,也對老師制定一系列的遙距教學指引,如果疫情改善,再漸進式的回校上課,也會確保每位師生獲得足夠的防護裝備。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。