灣區多縣列監察名單 周三起需重新關閉室內營運行業

【KTSF 郭柟報導】

加州周一宣佈收緊防疫措施之後,包括Santa Clara縣在內,在州府監察名單中的縣,都宣佈要關閉一些原本重開了的商業。

灣區6個縣現在州府的監察名單中,包括Santa Clara、Contra Costa、Solano、Sonoma、Napa、Marin。

這些縣由周三零時開始,必須關閉的室內營運行業,包括宗教服務、示威活動、健身室、非重要服務的辦公部門、個人護理服務(美甲、紋身)、理髮店和商場。

另外由周一起,全加州必須關閉的室內營運行業,包括餐廳、酒莊及試酒室、戲院、牌館、家庭娛樂中心、動物園和博物館,以及酒吧和釀酒廠。

至於重開的戶外活動,則不受州府政策影響,Santa Clara縣允許60人以下的戶外聚會,但必須遮蓋口鼻,並保持社交距離。

另外,Santa Clara縣周一增開3個新的臨時測試站,其中一個位於Gilroy South County Annex,一直開到周六,另外兩個位於聖荷西Independence高中,和Santa Clara縣服務中心禮堂,一直開到周五下午,縣內周二去做測試的人數亦倍增,令到輪候時間增加。

另一方面,南灣VTA交通局宣佈,由8月1號開始,恢復巴士和輕鐵列車的收費。

灣區多個縣的確診數字周二都有雙位數增幅,Santa Clara縣多192宗新確診個案,另外多3人死亡,Contra Costa縣多171人確診,San Mateo縣多123人確診,灣區住院人數升超過600人。

