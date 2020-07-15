灣區多縣列監察名單 周三起需重新關閉室內營運行業

【KTSF 郭柟報導】

加州周一宣佈收緊防疫措施之後，包括Santa Clara縣在內，在州府監察名單中的縣，都宣佈要關閉一些原本重開了的商業。

灣區6個縣現在州府的監察名單中，包括Santa Clara、Contra Costa、Solano、Sonoma、Napa、Marin。

這些縣由周三零時開始，必須關閉的室內營運行業，包括宗教服務、示威活動、健身室、非重要服務的辦公部門、個人護理服務（美甲、紋身）、理髮店和商場。

另外由周一起，全加州必須關閉的室內營運行業，包括餐廳、酒莊及試酒室、戲院、牌館、家庭娛樂中心、動物園和博物館，以及酒吧和釀酒廠。

至於重開的戶外活動，則不受州府政策影響，Santa Clara縣允許60人以下的戶外聚會，但必須遮蓋口鼻，並保持社交距離。

另外，Santa Clara縣周一增開3個新的臨時測試站，其中一個位於Gilroy South County Annex，一直開到周六，另外兩個位於聖荷西Independence高中，和Santa Clara縣服務中心禮堂，一直開到周五下午，縣內周二去做測試的人數亦倍增，令到輪候時間增加。

另一方面，南灣VTA交通局宣佈，由8月1號開始，恢復巴士和輕鐵列車的收費。

灣區多個縣的確診數字周二都有雙位數增幅，Santa Clara縣多192宗新確診個案，另外多3人死亡，Contra Costa縣多171人確診，San Mateo縣多123人確診，灣區住院人數升超過600人。

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