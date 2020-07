【KTSF】

東灣Alameda縣府周三表示,已獲得州府的批准,縣內的餐館可以即時重開室外堂食,不過室內購物中心要再次關閉。

州府也批准奧克蘭(屋崙)動物園可以重開,但必須實施防疫安全規定。

由於Alameda縣連續3天列入州府的抗疫監察名單中,因此室內購物中心需要重新關閉,宗教活動也不可以在室內進行,只可以在室外進行。

餐館恢復室外堂食後,除進食時間外,食客任何時間都必須戴上口罩。

Alameda縣是灣區疫情最嚴重的縣,周三再新增83宗確診個案,累計增至8,478宗,共154人死亡。

截至7月13日,有152名新型肺炎病人需要入院治療,當中52人要入住深切治療病房。

