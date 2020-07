【有線新聞】

全球新型肺炎病例突破1,300萬,逾57萬人死亡。世衛指全球疫情正在惡化,警告如果未能遵守防疫措施,疫情會日漸嚴重。

全球新型肺炎疫情正惡化,世衛總幹事譚德塞說,雖然歐洲和亞洲疫情受控,但很多國家朝住錯誤的方向走,病毒仍然是世界的頭號公敵,很多政府和民眾沒有相應的行動,令之前的抗疫成果再次失去。又指如果不嚴守基本的防疫措施,疫情會變得越來越嚴重,在可預見的未來,難以回到疫情前的情況。

對於如何控制病毒,世衛指主要有三點,包括重點降低死亡率及遏制傳播、採取個別措施去保護社區、政府要有強力的領導和溝通。

另外,世衛兩位專家抵達中國,在完成檢疫期後,會與中國科學家和醫學專家,就追溯新型肺炎病毒的源頭合作交流。

