美國指中國聲索南海大部分離岸資源完全不合法

美國首次就南海問題明確表態,指中國聲稱擁有南海大部分離岸資源,聲索「完全非法」,九段線主張沒法理基礎,對菲律賓、越南等國家周邊水域不享有海洋權益。中方堅決反對,稱從來不謀求建立「海洋帝國」。

美國一改南海爭議中立取態,國務卿蓬佩奧的聲明開首表明,中國聲稱擁有大部分南海離岸資源,與控制相關資源的霸凌行徑完全非法,稱中方以「九段線」劃定南海主權範圍,卻沒提供連貫一致法理基礎。

美國認同2016年海牙常設仲裁法院「南海仲裁案」裁決,聲明列舉數例,例如菲律賓對開黃岩島與南沙群島,本身不能劃設專屬經濟區或大陸架,中國無權聲索海洋權益。

南沙群島的美濟礁、仁愛礁當年獲法院裁定,菲律賓有主權權利與管轄權,中方的領土或海洋權利主張不合法。

美國拒絕承認中國就南沙群島島礁12浬外水域聲索的權益,牽涉島礁分布越南、馬來西亞、汶萊與印尼對開水域,又稱中國聲稱「最南端領土」曾母暗沙只是暗礁,不存在主權與海洋權益聲索,中國在以上水域騷擾別國捕漁、開發油氣乃違法。

聲明沒判定島礁主權誰屬,但批評中國脅迫南海周邊國家,單方面宣示主權,以「強權即公理」取代國際法,強調不會容許中國將南海變成其「海洋帝國」 ,會與東南亞夥伴一同守護對離岸資源主權。

美國本月初調動雙航母在南海演習,是次表態適逢南海仲裁案裁決4周年翌日,外界觀望華府下一步有何實際行動。分析稱美軍今後或更頻繁地在南海巡航,一旦中國與區內國家衝突,美方有機會協助防衛。

中國駐美大使館批評,美國肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法,挑撥中國與地區國家關係。對中方無理指責,中方堅決反對,重申中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益,批評美國不是南海有關爭議當事方卻頻頻插手,打著維護南海穩定的幌子,在地區炫耀武力、鼓動對抗,大肆侵犯他國領海領空。

中方敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾,尊重地區國家維護南海和平穩定的努力,不要再做地區和平穩定的破壞者。

