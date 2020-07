美國35州染疫個案續升 佛州單日破1.5萬宗（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國至少有35個州的染疫新增確診個案不斷上升,其中佛羅里達州錄得破紀錄的新個案,目前的染疫重災區轉到佛州的邁亞米,德州的疫情也非常嚴重。

在美國每100個人之中,幾乎有一人感染了新冠狀病毒,最少有35個州的新增病例不斷上升,其中佛羅里達州,單在周日一天之內就錄得破紀錄超過1.5萬宗新個案,主要因為民眾不遵守健康指引去做。

佛州Pembroke Pines市Memorial Hospital West行政總裁Leah Carpenter說:「在佛州可以看見有人不喜歡戴口罩,不保持社交距離,不幸這無助控制疫情蔓延。」

佛州當局沒有硬性規定民眾戴口罩等防疫措施也備受批評,目前的染疫重災區轉到佛州的邁亞米,德州的疫情也非常嚴重。

大部份的州包括許多南部的州份,在周末的染疫死亡個案也上升,至今美國有超過330萬宗確診,當中至少有 13.2萬人染疫死亡。

由於新增個案不斷上升,加州和新澤西州以及紐約市已經叫停餐館的堂食服務。

不過紐約市在周日沒有染疫死亡個案,是當地3月爆發疫情以來首次沒有人死亡。

