英國禁止華為參與5G網絡建設

【有線新聞】

英國宣布禁止中國電訊商華為參與當地5G網絡建設,電訊商最遲2027年要全面移除5G網絡中的華為組件和設備,華為回應說對決定感到失望。

英國政府召開國家安全委員會會議後,決定向華為參與5G網絡建設「落閘」,當地電訊商年底起,不能再購置任何華為5G組件,最遲2027年要移除全部5G網絡中的華為組件,至於2G、3G和4G網絡中的組件可以使用至不再需要為止。

美國政府今年5月規定,使用美國軟件和技術的外國半導體製造商,未得美國許可下,不得向華為供貨。

英國國家網絡安全中心對華為在5G網絡中的安全評估有變,不能再確保華為產品安全,雖然會拖慢5G網絡發展,發展成本也會增加,但必須保障5G網絡安全。

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦說:「這不是一個容易的決定,但是正確的決定,為了英國電訊網絡,為了國家安全和經濟,無論現在還是從長遠來看。下次大選之時,我們已經推行法律,不可逆轉地從5G網絡中徹底剔除華為設備。」

華為發言人稱感到失望,形容對在英國使用手機的人而言是一個壞消息,促請英國政府重新考慮,強調美國制裁不影響產品安全,將會繼續向英國當局解釋。

當地電訊業巨頭、英國電訊就稱,已經為各種情況做好準備,正在研究對公司成本的潛在影響。英國年初容許華為有限度參與5G網絡非敏感部分建設,美國其後多番施壓。

「落閘」消息公布前,華為公布,擔任英國分公司董事長5年的布朗,將會提前半年、今年9月卸任,公司感謝他的貢獻。

