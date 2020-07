研究指年輕人染疫住院人數兩月內顯著增加（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山加大(UCSF)做的全國研究顯示,年輕人感染新型肺炎而需要住院的人數,兩個月以來顯著增加,最新研究發現每3個年輕人之中,就有1人有機會感染嚴重的新型肺炎。

研究人員分析8,400名18到25歲年輕男女的數據,發現33%的男性,以及30%的女性有感染嚴重新型肺炎的風險。

聯邦疾控中心的數據顯示,到4月中為止,疫情開始不久時,18到29歲人士,每10萬人中有8.7人因新型肺炎而入院,直到上月底增加至每10萬人有34.7人需要住院,年輕人的住院率兩個半月內增加了3倍。

研究指出,導致年輕人病情嚴重其中一個主要因素是抽煙,包括香煙、電子煙以及雪茄,研究指出,抽煙損害呼吸和免疫系統。

研究人員分析多種導致年輕人得重症的因素後發現,所有抽煙的人士都有較大風險,導致新型肺炎病情加重。

